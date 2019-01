Reportan desaparición de joven madre junto a su hija de 2 años [VIDEO]

Mary Elena Choque (26) y su hija de dos años fueron reportadas como desaparecidas en el Cercado de Lima . La familia no tiene noticias de ambas desde el lunes 7 de enero y están preocupados porque la mujer presenta retardo mental.

Esta no es la primera vez que Mary Elena Choque desaparece, ya lo ha hecho en cuatro oportunidades, pero sí es la primera vez que lo hace junto a su bebé.

Gladys Apaza, madre de la joven desaparecida, contó que salió con su hija y su nieta para realizar compras cuando ellas desaparecieron. “Me estoy haciendo cargo de la bebé desde que nació. Nadie me ayuda a mí […] Le dije 'me esperas aquí con la bebé'. Salgo y ya no estaban”, declaró.

Apaza está a cargo de la joven y de la menor porque así lo determinó la Sexta Fiscalía de Familia de Turno de Lima desde el 25 de noviembre de 2016.

Para cualquier información comunicarse a los teléfonos: 946-560367/992-738378.