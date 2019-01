Policía rescató a gato que quedó atrapado en el río Rímac | VIDEO

La Policía Nacional (PNP) logró rescatar un gato que quedó atrapado durante tres días en una ribera del río Rímac, cerca al puente 2 de Mayo. Tras una rápida acción de los agentes, el felino pudo ser llevado a la superficie.

De acuerdo a las imágenes difundidas por ‘América Noticias’, uno de los agentes policiales, sujeto a una de las cuerdas, descendió más de 30 metros. El animal muy nervioso se tiró al río en dos oportunidades, pero el policía rescatista logró salvarlo.

Apenas llegó a la superficie, la defensora de los animales Delia Reyes acogió al indefenso felino a quien llamó “Moisés”, porque fue rescatado del agua. Sin embargo, instó a que alguien de buen corazón pueda adoptarlo, debido a que tiene muchos gatos en su hogar.

Asimismo, pidió a las autoridades correspondientes instalar cámaras en la zona, debido a que no es la primera vez que aparecen animales en la ribera del río. Delia Reyes comentó que gente inescrupulosa arroja los animales dentro de costales al río.

“Hasta perros vivos tiran con costales, eso no se debe permitir. Yo quisiera que pongan cámaras de seguridad para ver quién está maltratando a los animales, ellos no merecen eso porque no saben defenderse. A mí me da pena, yo quiero que ellos sean felices”, señaló Delia Reyes.

Las personas que deseen adoptar a "Moisés" u otros gatitos y perritos pueden comunicarse al siguiente número: 969332364.



