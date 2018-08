Una pareja de turistas, de nacionalidad italiana, fue víctima de la delincuencia en una agencia de viajes ubicada en la cuadra 2 de jirón Ancash de Cercado de Lima. Las cámaras de seguridad del local registraron el preciso momento del acto delincuencial.

A través de las cámaras de la agencia se pudo apreciar el momento en que una mujer se acerca a pedir información y al notar que la cartera de uno de los turistas se encuentra en suelo, no duda ni un segundo en pedir a su cómplice que acerque el bolso hacia ella y, en menos de un minuto, los dos huyen con lo robado.

La pareja de italianos tiene dos días en Perú y ya lamentan la inseguridad en nuestro país. Asimismo, indicaron que dentro del bolso tenía sus documentos, tarjetas de créditos, 700 euros, 600 soles y un ipod recién adquirido.

“Yo estaba mirando el video para ver el viaje, estos señores no sé cómo han hecho, yo no me he dado cuenta de nada. Cuando salí de la agencia quise tomar la bolsa y no estaba”, indicó Gilda Cirinei, ciudadana italiana.

La pareja de italianos exigió a las autoridades poder dar con el paradero de estos delincuentes, pues lo que más desean es recuperar sus documentos personales, ya que los pasaportes estaban en la agencia en el momento del robo.

“Los documentos son lo más importante y quiero pedir a este hombre llevar los documentos al hotel, por favor porque para mí son muy importantes”, señaló la turista.