Liberan a sujeto que confesó haber violado a una niña de 13 años en el Cercado de Lima [VIDEO]

No bastó obtener su confesión. Walter Benites Quispe, de 39 años, reveló a las autoridades de la Policía Nacional del Perú que mantuvo relaciones sexuales en su domicilio del Cercado de Lima con una niña de 13 años, a base de engaños y contra su voluntad. Pasó nueve meses en prisión preventiva y ahora está en libertad, según informa América Noticias.

Benites Quispe se hacía pasar como una mujer en redes sociales, con el nombre de 'Brenda Brendita'. De esta manera, logró contactar a la menor de edad por Facebook en enero del 2017.



Como parte de su engaño, le pidió a la pequeña que acudiera a un paradero del Cercado, cerca a su hogar en Mirones Altos, para conocer a su madre. De esta manera, la hizo entrar en su vivienda para violarla.

Luego del repudiable acto, la menor de 13 años quedó consternada. Sin embargo, logró contarle a su madre todo lo que había pasado.

Antes de ser detenido por las autoridades, se confirmó por mensajes de chats que Benites Quispe le preguntaba a la menor si le "había gustado". Por si no fuera poco el daño psicológico, le manifestaba que no debía preocuparse por salir embarazada, porque "le había dado la pastilla del día siguiente".

CONFESIÓN

"La traje para ser amigos, me dijo que tenía 14 años" , dijo en primera instancia, negando la violación. Pero luego confesó su crimen: "Está bien, no me entiende, yo no la he violado a la fuerza. Si tuve relaciones sexuales con ella una vez".

Mientras se realizaban las investigaciones, Walter Benitez Quispe estuvo en prisión por nueve meses como medida restrictiva. Una vez que cumplió el plazo determinado por el Poder Judicial, se esperaba que las pruebas del médico legista, los chats de Facebook y su confesión determinaran una pena final muy severa. Sin embargo, salió en libertad por exceso de carcelería.