Instituto Materno Perinatal responde por denuncia de paciente que lleva a bebé muerto en el vientre

El Instituto Nacional Materno Perinatal se pronunció respecto al caso de la paciente Ivette Pinedo Jara (34), quien denunció que lleva su bebé muerto en su vientre desde hace 7 días. Ella señala que desde el pasado 26 de junio permanece internada y hasta la fecha no se programan una operación.

En diálogo con ATV Noticias, el doctor Enrique Guevara Ríos, director del Instituto Materno Perinatal, explicó que Pinedo Jara es una paciente de alto riesgo. Por ello, dijo que durante estos días se procedió a realizarle exámenes para evitar complicaciones durante la intervención.

“La paciente ingresa el 26 de junio y se le pide sus exámenes auxiliares porque iba a ser programada para una cesárea. El día 27, figura que tiene una glucosa muy alta para realizarle exámenes. El día 28 sale normal. El día 29 feriado, el día 30 lamentablemente es domingo. El 1 de julio se hizo la interconsulta con anestesiología, y sale que tiene riesgo quirúrgico”, detalló.

Aclaró que la paciente no fue sometida a operación el 29 o 30 de junio porque fue feriado o fin de semana, sino porque se trata de una cesárea electiva. Anunció que Ivette Pinedo será intervenida quirúrgicamente este miércoles.

“Lo que pasa es una paciente de alto riesgo de grado dos y necesita todos sus exámenes auxiliares para poder ser operada. Es una cesárea electiva, no es de emergencia por eso se le hizo el riesgo con anestesiología y quirúrgico. No es que no queramos operar domingo o feriado. A todas las mujeres y fetos que requieren ser atendidas se les atiende de la mejor manera”, refirió.

“Hoy se va a operar. La operación ya está programada. No es que haya falta de sensibilidad para atender a las mujeres. La paciente es de alto riesgo. Se le está haciendo esto [exámenes] para que todo salga bien”, acotó.

-Caso-

El referido medio difundió un video en el que aparece Ivette Pinedo Jara en el hospital. En el material audiovisual, ella contó que se encuentra a la espera de una operación para retirarle el feto.

“Desde el día 26 no me dan un diagnóstico. Me dijeron que iban a operar que me iban a sacar todos los análisis, me iban a sacar sangre, pero no me dicen qué día me van a operar o para cuando me van a programar. Tengo varios días con mi bebe muerto en mi barriga y me encuentro mal emocionalmente”, señala la paciente en un video grabado por su esposo Jorge Luis Rázuri.

La pareja de la denunciante contó que el día 26 de junio, ambos acudieron al Instituto Nacional Materno Perinatal y se les informó que su cuarto hijo había fallecido porque no encontraron los signos vitales.



“Nos dicen que vayamos por emergencia porque mi esposa podía ser hospitalizada. Nos dijeron que podía ser una cesárea o ser inducida al parto. La he dejado hospitalizada y hasta hoy no hay respuesta de los doctores”, contó.

Instituto Materno Perinatal responde por denuncia de mujer que lleva a bebe muerto en vientre (Video: ATV Noticias)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: