Un herido dejó violento choque de taxis esta madrugada en Cercado de Lima [VIDEO]

Una persona resultó herida tras el choque de dos autos que realizan el servicio de taxi en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió esta madrugada en el cruce de los jirones Miro Quesada con Lampa, según informó América Noticias.

La emergencia fue reportada a las 3:31 a.m. y fueron necesarias tres unidades de los Bomberos. El herido es uno de los taxistas identificado como Héctor Reques Soriano, quien fue atendido por paramédicos del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (Samu).

De acuerdo al agraviado, el otro conductor de taxi se pasó la luz roja del semáforo. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el acusado Deni Ulache. “Yo he estado en verde, pero no es así. Yo estoy sano. No estoy mareado”, dijo.

Ambos vehículos resultaron con los parachoques destrozados debido al fuerte impacto. Serán las imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima que determinarán cómo ocurrió el accidente de tránsito.



Un herido dejó violento choque de taxis esta madrugada (Video: América Noticias)

