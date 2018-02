Capturados. La Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Municipalidad de Lima, capturó a una banda delictiva que se dedicaba al robo de vehículos al paso en la cuadra 5 del jirón Huanta, en Barrios Altos ( Cercado de Lima ).

Los ' Pichones de Huanta' eran el terror de los taxistas y transeúntes en esta parte de la ciudad. Dos menores de edad formaban parte de este clan delincuencial.

"Hicimos el trabajo de mimetización por la zona y pudimos capturar a este grupo. Lamentablemente, hay dos menores de edad y el líder purgó condena en el penal de Maranga", indicó Adbul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna limeña, a América Noticias.

Al momento de la captura, se identificó al cabecilla Israel Barraza Dávila, quien no quiso brindar más datos personales y alegó que se dedica a robar pues su trabajo como seguridad no es rentable.

"He salido de mi trabajo porque gano poco. Me pagaban solo 700 soles y no alcanza. Dame la oportunidad de trabajar", relató el malhechor.

Todos los capturados fueron llevados a la comisaría del distrito, donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes del caso.