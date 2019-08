Esposos salvan de morir tras derrumbe de pared en quinta de Barrios Altos [VIDEO]

Una pareja de esposos salvó de morir tras el derrumbe de una pared de su vivienda, ubicada en una quinta de la cuadra 1 de jirón La Mar, en Barrios Altos (Cercado de Lima), según informó ‘América Noticias’.

La pareja de esposos estaba durmiendo cuando ocurrió el siniestro esta madrugada. Además, las cerca de 10 familias que residen en la quita se alarmaron al escuchar el colapso del muro.

“Todo se ha venido abajo. Mis suegros estaban durmiendo, gracias a Dios han salido bien, pero mi suegra sufre de los pulmones y con todo el polvo del derrumbe, me preocupa”, informó Yamir Valenzuela, familiar de los afectados.

Al lugar llegaron cuatro unidades de bomberos que lograron rescatar a las víctimas entre los escombros. Ambos presentaron golpes y fueron trasladados a un nosocomio cercano, donde se vienen recuperando.

Algunos vecinos informaron al medio que un construcción adyacente a la vivienda sería ilegal; por tal razón, piden el apoyo de las autoridades para la intervención.

“Yo he ido a fiscalización, pero no ha llegado nadie. Eso le ha pasado al vecino, ahora me puede pasar a mí”, señaló uno de los vecinos de la quinta.



En las próximas horas, personal de fiscalización y de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima llegará a la zona a fin de evaluar los riesgos y determinar si la construcción a la que se refieren los vecinos tenía los permisos respectivos.