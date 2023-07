Doce perritos murieron por ingerir comida envenenada dejada en un parque en la zona de Nuevo Caja de Agua, Cercado de Lima. Sus cuerpos fueron encontrados alrededor de las 5 am de hoy en varias calles aledañas al lugar.

Los vecinos encontraron a algunos de ellos agonizando, sin poder hacer nada, así como reportaron el hallazgo de una bolsa de comida. De acuerdo con América Noticias, ellos presumen que esta habría sido mezclada con un potente raticida.

“Lo llevé al veterinario para poder salvarlo (a su perro), pero estaba agonizando. Le pusieron ampollas, suero, pero no han podido salvarlo. Iba a cumplir un año el 26 de julio, era bebito”, lamentó Dalila Vega, una vecina de la zona.

Asimismo, otros moradores contaron que sus perros han desaparecido, como el caso de otra vecina, Vanessa Cora, a quien le dijeron que botaron a su perro muerto en la basura:. “Dicen que lo han visto, pero yo no lo he encontrado hasta ahora, me dicen que lo han botado a la basura”, sostuvo.

Cabe añadir que algunos de los canes tenían dueño, mientras que otros vivían en las calles. Las cámaras de seguridad del lugar permitirán identificar al responsable del hecho.

Por otro lado, los vecinos solicitan mayor presencia de los agentes de serenazgo, pues creen que los autores del crimen serían delincuentes, quienes lo habrían hecho como venganza por ser impedidos de cometer sus fechorías en la zona.





