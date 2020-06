Un taxi y un bus del corredor azul chocaron esta mañana en la Av. Tacna cruce con el Jr. Huancavelica, en el Cercado de Lima, en pleno estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19). El accidente se reportó a las 5:46 a.m., según el portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp).

“Ha patinado, (el chofer del bus) me dijo que no ha podido parar. Yo estaba parado en el semáforo. Cuando cambió la luz me puse a avanzar y el bus avanzó y me impactó”, detalló a 90 Matinal el conductor del taxi de placa BLV-612.

En tanto, el conductor del bus del corredor azul indicó al matinal que fue el taxista quien no frenó a tiempo. Ninguno de los choferes fue identificado por el noticiero.

“El taxi estaba invadiendo el carril, estaba casi a la mitad del carril. Yo estaba cruzando, lo vi y traté de frenar, le toqué el claxon y él no pudo parar. Parece que la lluvia ha hecho que patine", señaló.

En las imágenes difundidas se observa a ambas unidades completamente dañadas en la parte delantera. El chofer del taxi quedó con una leve herida en el rostro.

Hasta el lugar llegó personal de la comisaría de Monserrat y tres unidades del cuerpo de bomberos. Ambos conductores serán llevados a la dependencia para las investigaciones del caso.

Cercado de Lima: reportan choque entre taxi y bus del corredor azul en la Av. Tacna. (Video: Latina)

