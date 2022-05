Una bebé recién nacida fue abandonada dentro de un taxi, en el Cercado de Lima. La Policía inició las investigaciones para identificar y ubicar a sus progenitores.

El conductor contó que nunca le había ocurrido una situación similar en sus veinte años prestando el servicio de taxista. Detalló que se percató que la bebé había sido dejada en su vehículo cuando sintió sus llantos porque su madre no retornaba de los servicios higiénicos.

“ Me parece algo lamentable porque es un angelito. Es una bendición, pero qué se puede esperar. Tantas personas que hay así. Primera vez que me pasa esto, no sabía qué hacer y por eso la traje acá [comisaría] ”, dijo el taxista Juan Villafano.

Juan Villafano narró que una mujer, de aproximadamente 30 años de edad, abordó el taxi a la altura de la iglesia Las Nazarenas para que le haga el traslado hasta la urbanización San José en el Callao, pero a la mitad del trayecto ocurrió el abandono.

Recién nacida abandonada dentro de un taxi

“Se paró la señora y dijo que quería entrar un ratito al baño y que no la querían dejar entrar por la bebé. Qué iba a pensar esas cosas [que abandonaría a la bebe]. Como se demoraba demasiado me fui a buscarla y no estaba”, relató.

“Lo que más me extrañó es que había una bolsa con una fórmula y estaba unos pañales”, añadió el conductor del taxi.

De inmediato, el taxista acudió a la comisaría de Monserrat, situada en el Cercado de Lima, donde la recién nacida recibió atendida y una vecina de la zona le dio de lactar a la pequeña.

Los agentes iniciaron las pesquisas para identificar a los padres. No obstante, mencionaron que la madre recapacite y decida recuperar a la bebé.

