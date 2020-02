La ciudadana Kiara Donayre denunció a su expareja Renato Rodríguez Garacín por haberla agredido frente a sus hijos. La víctima de violencia cuestionó que el agresor haya sido liberado.

En declaraciones para América Noticias, la agraviada dijo que se reunió con Renato Rodríguez luego que este la citó con la intención de entregarle dinero para el cuidado de sus hijos. Sin embargo, ella asegura que fue engañada y que en medio de una discusión su expareja la golpeó en la frente.

“Ahí me dijo que no me iba a entregar el dinero y discutimos. Me empezó a golpear y a amenazar con matarme”, señaló. Kiara Donayre relató que la denuncia fue puesta en la comisaría Unidad Vecinal N° 3 en el Cercado de Lima y fue tipificada como violencia familiar.

La defensa legal de la madre solicita que esta sea cambiada por el delito de intento de feminicidio pues el acusado fue liberado el pasado 16 de febrero, indicó el noticiero.

América Noticias reveló la manifestación del denunciado en el que acepta que la lesión que sufrió su expareja se debe a que le lanzó un puñete en la frente. Añadió que el acto violento fue en presencia de sus dos menores hijos.

“Ella ha sido víctima de violencia psicológica. Tanto es así que esto acarreó que ella tenga cinco puntos en la frente. Sin embargo, la Fiscalía, no sabemos bajo qué óptica, considera que son unas simples agresiones cuando ha sido un acto de tentativa de feminicidio”, explicó Álvaro Peláez, abogado de la víctima de agresión.

“[Pedimos] que se cambie el tipo penal a tentativa de feminicidio o esperamos que esta persona continúe con los golpes o ya muerta para que recién la Fiscalía tome los recaudos y valore de manera coherente una prisión preventiva para este sujeto”, añadió el letrado.

Kiara Donayre dijo que teme por su vida y la integridad de sus hijos. El matinal acudió hasta la vivienda del acusado en el Cercado de Lima, pero este no fue ubicado.