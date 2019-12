Un choque múltiple, entre dos autos particulares y dos vehículos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se registró esta madrugada en la cuadra 3 del Paseo Colón, en el Cercado de Lima. No se reportaron heridos, según informó América Noticias.

Tres unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp) llegaron al lugar para atender la emergencia reportada a las 2:04 a.m.

Según testigos, las unidades de la Policía Judicial y un auto negro permanecían estacionados frente a la sede de Investigación Criminal de la PNP cuando la camioneta, de placa AXY419, impactó a los vehículos en simultáneo. Todos los autos resultaron dañados.

El chofer de la camioneta, quien aún no es identificado, no supo explicar qué fue lo que ocurrió. “Ha sido un accidente. Hubiera sido peor si hubiera sido velocidad. No brindaré declaraciones”, declaró para el matinal.

