Alejandrina Ponce tiene 77 años. Hace 50 años caminaba desorientada, buscando a Dios. Su hijo de dos años se había caído de las escaleras y el médico lo acababa de desahuciar. Ella no sabía de la existencia del Señor de los Milagros, nunca había escuchado hablar de él, pero buscaba un encuentro con Dios. Su único deseo era que salvara la vida de su hijo. Así, caminando, se cruzó con la procesión del Cristo Moreno, quien escuchó sus oraciones. Ahora da testimonio de que los milagros sí existen.

“Para mí es un misterio cómo llegué a la procesión del Cristo de Pachacamilla aquella vez, porque yo lo ignoraba. Buscaba a Dios en persona, pero desconocía la imagen. Mi hijo se cayó de las escaleras a los dos años. Lo llevé al Hospital del Niño, en Breña, donde lo desahuciaron. No sé cómo pero llegué hasta la procesión con mi niño en brazos, lo puse frente al altar y le prometí a Dios muchas cosas a cambio de que salve a mi hijo. Le dije que me pondría el hábito morado hasta mi último día. En ese momento, una luz alumbró a mi hijo y empezó a mover su cabecita. En el hospital me dijeron que era un milagro”, cuenta entre lágrimas.

Ese pequeño tiene hoy 55 años, y año tras año acompaña el tradicional recorrido del Señor de los Temblores, siempre de la mano de su madre. Ambos forman parte de la hermandad morada.

“Ya tengo unos 27 años en la hermandad. Mi madre me contó la historia de cómo me curé cuando tenía 15 años. Desde ahí empecé a tener una fe tremenda. En agradecimiento dije: “Señor, si tú quieres, algún día levantaré tu anda”, y tuve la oportunidad de hacerlo y más aún, de pertenecer a la hermandad”, cuenta Luis Díaz, hijo de Alejandrina.

Así como ellos, Estela Poma también acude cada año a la procesión del Señor de los Milagros. Ella vino desde Huancayo, para agradecer por las bendiciones que este le ha concedido.

“Vengo cada año desde que tengo memoria. Tengo que agradecer por todo lo que me da. Él me cuida, protege a mis hijos. Hace años le pedí que nos diera un techo para vivir con mis hijitos y me ayudó. Ahora tengo mi casa, mis hijos ya crecieron y tienen trabajo, tienen salud. Todo es gracias a Dios”, confiesa.

Ellos son tres de los miles de fieles que llegaron hasta el Cercado de Lima para ver al Señor de los Milagros en el primer recorrido del mes de octubre. En total, se realizarán cinco salidas hasta el 1 de noviembre, fecha en que la imagen retornará al templo de Las Nazarenas.