Toda persona que ha circulado por el Centro de Lima definitivamente ha visto alguna vez al ‘Superman peruano’ , un simpático personaje que se ha ganado el cariño y la curiosidad de muchos por personificar, a su estilo, al popular superhéroe de los cómics.

Sin embargo, ahora le toca luchar en una dura batalla, la que podría hacerle perder la vista. Avelino Chávez es el nombre de este pintoresco personaje, quien reveló que padece de glaucoma y catarata.

"Tengo glaucoma y catarata. Estoy mal de la vista, de repente me voy a quedar ciego. Estoy pidiendo ayuda para un envío a Cuba, donde están los mejores oftalmólogos. Me han dicho que me quieren tratar acá en el INO [Instituto Nacional de Oftalmología], pero no quiero poner en juego mi vista, porque es muy grave", indicó.

"Quisiera que el Congreso me financie un pasaje para Cuba, tengo amigos congresistas y ojalá se pueda resolver para recuperar la vista. Yo trabajo para ayudar a mi hermana y en mi casa", sentenció.

A pesar de su complicada situación, el 'Superman peruano', fiel a su estilo, señaló que quiere seguir luchando por el Perú para erradicar la delincuencia y la corrupción.

"Y quiero seguir luchando por mi Perú, que no haya tantos robos y coimas", finalizó.

Cabe mencionar que Chávez ha aparecido en diversos reportajes de distintos medios periodísticos. Incluso hace poco participó en la película ‘Asu Mare 3’, compartiendo escenas con el actor Carlos Alcántara.