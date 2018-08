Agentes de la Policía y miembros de Serenazgo desarticularon una banda de delincuentes juveniles, que tenía entre sus integrantes a jóvenes que habían salido hace pocos días del Centro de Rehabilitación Juvenil de Lima conocido como 'Maranguita'.



“Hace un mes que me agarraron por robo, de ahí no robo porque mi mamá me dijo que no robe”, señaló un jovencito de 16 años tras ser detenido por múltiples hurtos en la zona de Barrios Altos y La Victoria.



Su accionar delictivo fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Los agentes de la División de Inteligencia Centro 1 y serenos de la Municipalidad de Lima también detuvieron a su cómplice de 15 años.



Al hacer las investigaciones, se comprobó que ambos estuvieron internados en el centro de rehabilitación de menores, donde fueron trasladados por el delito de robo. Hace pocos días, salieron del establecimiento luego que cumplir su condena.