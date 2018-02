¡El colmo! ¿Recuerdas el video donde un delincuente robó un celular y fue capturado por varias personas en el Cercado de Lima ? La historia de este asalto no acaba.

Cristopher Jaffer Pacherres Díaz es el nombre del atacante de una joven a quien agredió para robarle y que fue llevado a la comisaría de Alfonso Ugarte para aclarar las razones de su delito.

Sin embargo, las autoridades c omunicaron que dejaron libre al atacante dado que no había ninguna acusación fiscal. "La Policía se vio en la obligación de dejar en libertad a este asaltante pues no habían acusaciones en el Ministerio Público", indicó un agente del orden.

Es importante señalar que todo los hechos quedaron registrados por la cámara de seguridad de la Municipalidad de Lima , por ello es que puede inferir que el robo fue un delito flagrante.

Hasta el momento, se desconoce la declaración de la víctima y si es que presentó alguna denuncia sobre el robo en inmediaciones del Jirón Moquegua.