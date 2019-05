Clausuran centro comercial ‘El Hueco’ en inspección a zona 3 de Mesa Redonda [FOTOS]

En el marco de las inspecciones en los locales comerciales de la zona 3 de Mesa Redonda y alrededores, la Municipalidad de Lima clausuró el centro comercial ‘El Hueco’ , ubicado entre las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.

Personal de fiscalización de la comuna capitalina dispuso el cierre de la galería por presentar condiciones de riesgo inminente tanto para los trabajadores como para las personas que a diario ingresan a este lugar.

Los inspectores encontraron que este lugar no contaba con un sistema de detectores de humo descentralizado, lo que vulneraba la seguridad de las personas.

“Se trata de una falta grave, pues al no contar con el mencionado sistema detector de humo de manera adecuada, cualquier amago podría no ser controlado a tiempo y convertirse en un incendio de proporciones”, señalaron.

Adicionalmente, se encontró que el lugar no cuenta con sistema de rociadores, por lo que se recomendó implementarlo. También exigieron realizar una adecuada señalización luminosa, en lugares fáciles de reconocer y con luces reflectivas.

Del mismo modo, se debe completar las conexiones de pozo a tierra, entre otras observaciones al sistema eléctrico.

El centro comercial ‘El Hueco’ deberá permanecer cerrado hasta que se subsanen las observaciones hechas por la autoridad.

-Otros locales clausurados-

La Municipalidad de Lima informó que también fue clausurado el local de la distribuidora Navarrete, en la avenida Nicolás de Piérola, por presentar condición de riesgo inminente.

Las faltas encontradas en este local fueron ausencia de un sistema contra incendios descentralizado, pozo a tierra incompleto, tablero eléctrico sin protección y sistema de alarma contra incendios deficiente.

Detallaron que durante la inspección en las manzanas 53 y 55, visitaron 1987 locales, de los cuales fueron inspeccionados 1125. De estos últimos, los inspectores clausuraron 15 locales, por medidas de seguridad.

Otros 862 no colaboraron con las labores y no abrieron sus puertas al personal municipal. Estos no podrán reabrir hasta que hayan pasado la debida inspección satisfactoriamente.