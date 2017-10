ACTUALIZACIÓN 8:00 a.m.

Vestido con una camiseta de la selección peruana, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el primer peruano empadronado del Perú, salió de su residencia en San Isidro tras ser censado por el jefe del INEI, Aníbal Sánchez, y declaró ante la prensa.

"Es muy importante [el Censo], no solo para saber cuántos somos, sino cómo vivimos", partió diciendo el mandatario. "El país ha evolucionado -agregó-: Yo tengo una apuesta: somos 31 millones 800 mil peruanos... lo sabremos en un mes", sostuvo.

PPK PPK recibe en su casa en San Isidro al jefe del INEI, Aníbal Sánchez. (Presidencia Perú)

Sobre las preguntas -más controversiales- acerca de religión y el origen, PPK dijo: "Yo creo que es correcto hacer ese tipo de preguntas. Son preguntas estadísticas, no de creencias", dijo. "No voy a decir lo que no soy", agregó.

Sobre quién es el jefe de hogar, respondió a la prensa: "Yo soy el jefe de casa", pero luego se corrigió: "Bueno, en realidad, la señora (Nancy Lange) es la jefa del hogar".

Y sobre la pregunta acerca de nuestros orígenes y antepasados, PPK respondió que se considera "blanco". "Dicen que es la raza europea... pero (...) blanco, blanco, blanco", respondió a la prensa que preguntaba con insistencia.

NOTA ORIGINAL

Cumple con su deber. Cerca a las 7:30 de la mañana llegó personal del INEI a la casa del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en la calle Choquehuanca, en San Isidro, para cumplir con la jornada del Censo 2017.

El primer mandatario, al igual que todos los peruanos, tendrán que contestar las 47 preguntas del Censo 2017, junto con su esposa Nancy Lange.

El personal de seguridad se ha reforzado, según consignó la reportera de América TV, para resguardar el domicilio del Presidente, quien se espera que brinde declaraciones a la prensa una vez sea empadronado.

Los censadores ingresarán a la casa de Kuczynski a las 8 de la mañana.