Por primera vez habló la víctima de violación durante el Censo 2017, a quien llaman 'Fiorella' para protegerla. En diálogo con 'Beto a saber', ella contó su indignación y los minutos más duros que tuvo que pasar tras ser agredida sexualmente por Marco Luza Segundo en Villa El Salvador.

"Me siento indignada, para mí todo esto es bien difícil. Me sentía desprotegida en todo momento. ¿Cómo es posible que sabiendo que era una zona roja me mandaron sola? Me siento mal, mal", dijo 'Fiorella', madre de cuatro hijos.

Violación sexual

Desde una clínica local donde se encuentra en observación, 'Fiorella' contó la pesadilla que tuvo que vivir y cómo le suplicaba al agresor que no le hiciera daño, pero él hacía caso omiso.

"Le suplicaba, le suplicaba todo el tiempo, le suplicaba (que no me hiciera daño). Él me decía 'ya voy a acabar, voy a acabar rápido, no te preocupes porque me acabo de masturbar' . Siempre me decía eso", contó la agredida.

Marco Antonio Luza Segundo fue capturado tras violar a la mujer. (PNP)

"YO ESTABA EN SHOCK"

'Fiorella' contó que Marco Luza Segundo la hizo pasar a la sala haciéndole creer que su esposa estaba dentro. Al empezar el censo, el sujeto se le insinuaba y le preguntaba si estaba soltera por lo que ella decidió dar por terminado el empadronamiento.

"Me agarró fuerte de los brazos y me tiró a la cama. Me agarró de los pechos fuertes. Él prendió el equipo, alzó el volumen para que no se me escuche", sostuvo la víctima.