Aníbal Sánchez, jefe saliente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aseguró que los censistas deben tener paciencia para poder cobrar debidamente los 50 soles que se les prometió.

"El pago a los empadronadores ya se ha dispuesto desde el día de ayer (martes 24 de octubre) en las oficinas distritales. Este procedimiento tiene que ver con la apertura de las oficinas del Banco de la Nación. Es evidente la preocupación de los jóvenes, quienes están ya están cobrando en los puntos de pago correspondientes", señaló a RPP.

Asimismo, Sánchez indicó que la demora se debe a que no todas las oficinas de la entidad bancaria pública habilitaron los fondos para realizar los pagos.

"Debe existir un poco de calma y tranquilidad porque mientras la oficina del banco no abra, nosotros no podemos retirar el dinero para hacer los pagos. No hemos encontrados los fondos. Estamos coordinando con el Banco de la Nación para que nos habiliten estos recursos. Estas circunstancias escapan un poco de la logística propia de la institución", manifestó.

Aníbal Sánchez habló sobre la demora en los pagos a los empadronadores.

Como se recuerda, varios empadronadores continúan haciendo largas colas para cobrar su remuneración por su labor del último domingo 22 de octubre.