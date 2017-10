Censo 2017: Improvisación y errores también reinaron la consulta de hace 10 años [FOTOS]

El Censo 2017 ocurrido el último domingo se llevó a cabo en medio de una serie de sucesos negativos que provocaron la salida del jefe del INEI, Aníbal Sánchez. Maltratos, viviendas no censadas, descoordinaciones, falta de pagos y hasta una denuncia por violación han obligado a cuestionar sobre el éxito de esta gran encuesta nacional.

El último censo que vivió nuestro país ocurrió el 2007, cuando Alan García se desempeñaba como presidente de la República. Y al dar una revisión sobre los eventos ocurridos aquel día y en los posteriores, caemos en la cuenta de, una vez más, nuestro país no aprende de sus errores.

Censo con protestas Portada del 22 de octubre, un día posterior al censo. Censo con protestas

"CENSO CON PROTESTAS". Así se tituló la portada del diario Perú21 el lunes 22 de octubre, un día después de que se llevaran los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Es que el panorama un día después mostraba que la consulta había sido, también, una mezcla de caos y desorganización.

Estns son algunas fragmentos de la crónica publicada en Perú21 sobre lo ocurrido aquel domingo:

"Indignado, Antonio Campos aseguró que en el edificio ubicado en la Calle 6, número 222, Córpac, en San Isidro, solo se había censado a los habitantes del primer piso. En los demás departamentos simplemente se había colocado la calcomanía de 'Vivienda censada'"

"Al mismo tiempo, en la cuadra 5 de República de Portugal, en Breña, un centenar de jóvenes que no había recibido ni el pago de 10 soles ni el almuerzo prometido amenazó con no entregar el material censal. Lo mismo ocurrió en el colegio Sinchi Roca, kilómetro 13.5 de la Túpac Amaru, La Pascana, Comas,. El jefe zonal les informó que solo les pagarían cinco y diez soles. No les entregaron polos, chalecos ni gorros".

En aquel día los reportes de prensa señalaron que pese a la orden de inamovilidad, algunas personas transitaban por las calles. Además, comerciantes informales, vendedores de diarios y emolienteros expendieron sus productos.

El jefe del INEI de aquel entonces, Renán Quispe, aceptó que hubo contratiempos en varias regiones del país, aunque minimizó que unos jóvenes, presos por la molestia de que no les pagarían, amenazó con quemar las cédulas censales.

Cedulas Algunas cédulas fueron quemadas por empadronadores furiosos. (USI) Cedulas

Pero el caso que mayor atención tomó aquel domingo fue el robo de S/10 mil que efectuó Paul Asusza, un funcionario del INEI. El dinero estaba destinado al pago de 1,600 empadronadores. A las 11 de la noche, el propio jefe de la institución se dirigió a la comisaria de San Juan de Miraflores para seguir el caso.

Censo 2007 Funcionario del INEI robó 10 mil soles. Censo 2007

Por otro lado, hasta cuatro días tuvieron que esperar los empadronadores para que se les asigne la remuneración de S/10 . Al igual como ocurre por estos días, las oficinas del INEI se convirtieron en lugares donde ellos mostraron su malestar por la demora.