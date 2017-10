Censo 2017: Empadronadora fue violada en Villa El Salvador [VIDEO]

¡Indignante! Una empadronadora del Censo 2017denunció haber sido violada en la zona de Oasis de la urbanización Pachacámac en el distrito de Villa El Salvador. El abuso sexual sucedió a las 11:30 de la mañana.

La denuncia, a la que tuvo acceso Perú21, fue puesta en la comisaría de Pachacámac. El médico legista a cargo confirmó que la mujer de 37 años identificada con las iniciales J.L.V.V.R. presenta signos de abuso sexual.

Parte policial de la violación en Villa el Salvador.

El agresor sexual identificado como Marco Antonio Luza Segundo (45) registra su vivienda en el Asentamiento Humano Edilberto Ramos en Villa El Salvador, señala el parte policial.

Violación en Villa El Salvador. (Cuarto Poder)

La agredida evalúa denunciar al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) debido a que no contó con las protecciones de seguridad necesarias al momento de empadronar.

Se ha realizado un pedido de reserva respecto a la víctima. Al menos unos veinte funcionarios del INEI se han acercado a la comisaría de Pachacámac que pertenece a la División Sur 2 .

"INEI ME HA DICHO QUE NO DIGA NADA"

El hermano de la víctima, en diálogo con Panorama, contó que su hermana entró a una vivienda a empadronar. La mujer se sentó en el sillón y el agresor se acercó hacia ella al punto de hacerla sentir incómoda. Ella quiso salir de la casa, pero fue sometida por la fuerza.

"El señor la agarró a la fuerza, cerró la puerta, la metió a la cama y la violó. Ahora yo estoy en la comisaría y el INEI me ha dicho que no diga nada, que me calle y que la llevarán al hospital nada más. Yo quiero llegar hasta las últimas porque este delincuente se debe pudrir en la cárcel", dijo el hermano de la víctima, quien por seguridad no se identificó.

El familiar también denunció que no había policías en los alrededores y que otros empadronados habían sido asaltados. "¿Cómo es posible que el INEI no se encargue de la seguridad de los empadronadores?", cuestionó el hermano.

Cabe resaltar que el 60% de empadronadores fue mujer, de acuerdo con la titular del Ministerio de la Mujer, Ana María Choquehuanca, quien condenó esta noche el indignante hecho.