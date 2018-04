Marco Antonio Luza Segundo —agresor sexual de una empadronadora del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) — fue condenado a 6 años de prisión y a pagar una reparación civil de S/5 mil.

Esta pena, para la agraviada, no es proporcional con los daños que le hizo aquel 22 de octubre de 2017 cuando se realizaba el Censo Nacional en el distrito de Villa El Salvador.

A horas de las tarde de ese fatídico día, Luza Segundo encerró en su cuarto a la víctima y la ultrajó cuando fue a encuestarlo. Gracias a una rápida intervención policial, el sujeto fue capturado y le dieron 6 meses de prisión preventiva.

Sin embargo, la agraviada no esperó que la condena iba a ser tan poca. "¡Me parece injusto! Te obligan a estar con una persona y no es posible que solo le den 6 años. ¡Qué justicia es esa!", dijo al noticiero '24 horas'.

La indignación de la víctima al conocer la pena que recibió Luza Segundo era de esperarse. "¿Qué esperan? ¿Que me hubiese matado ese día para que le hayan dado más años? (de cárcel)?" Él me tuvo secuestrada, no me dejaba salir. Eso no se ha tomado en cuenta", añadió.

Fue el juez Cristhian Salazar Costa del Juzgado Penal Permanente Transitorio de Lima Sur quien emitió el fallo definitivo que ha despertado varios cuestionamientos.