Censo 2017: Empadronadora violada demandará al INEI

La empadronadora que fue violada el pasado domingo en Villa El Salvador mientras realizaba sus labores en los Censos Nacionales 2017 informó que demandará al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La mujer aseguró en el programa 'Cuéntamelo todo' que cuando denunció el hecho, el INEI le advirtió que si lo hacía, la única perjudicada sería ella.

La afectada también comentó que hasta el momento el ente no se ha comunicado con ella y expresó que debido a la agresión no puede trabajar.

La mujer sostuvo que se encuentra indignada porque su agresor está en la cárcel con un régimen en el cual tiene asegurado un plato de comida sobre su mesa mientras ella tiene que hacer diversos trámites y gastos cuando no puede trabajar.

La empadronadora indicó que el INEI ni siquiera le ha pagado los S/50 que tanto necesita dado que no está laborando y debe mantener a cuatro niños. "Ni siquiera me han pagado los ridículos 50 soles, que lamentablemente tanto los necesito", declaró.

Pide mayor apoyo

La empadronadora también dijo que si bien el ministerio de la Mujer la está apoyando con el tratamiento psicológico y el tema legal, ella necesita que también le brinden apoyo en su traslado.

"La ministra ve mi ayuda legal y psicológica, pero para ir a un centro de atención o un médico tengo que ir con mis medios, yo no tengo la solvencia para poder ir hasta allá, me dijeorn que no podían llevarme pero sí recogerme", declaró la agraviada. quien pidió el apoyo de un vehículo para trasladarse.

Indicó que no ve que el presidente se haya pronunciado sobre su caso y se siente mal porque ella estaba representando al Estado cuando realizaba su labor. "¿Dónde está el presidente? No dicen nada, nosotros pensamos levantar acciones legales contra el INEI... Pertenece al Estado y quizás entre ellos se están cubriendo", recalcó.

Finalmente, comentó que el INEI aparece en los medios pero ni si quiera la llaman para ofrecer su ayuda:"Tienen mi número y el de mi hermano y no lo han hecho y menos han dicho que lo lamentan".