El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), del Ministerio de Salud (Minsa), ratificó que no existe desabastecimiento de medicamentos como indica el Colegio Médico del Perú (CMP).

En un comunicado, el Cenares aseguró que tiene garantizado el stock de insumos médicos y producto farmacéuticos para todo el 2024, realizando prestaciones adicionales a los contratos suscritos para garantizar la continuidad del abastecimiento.

El director general del Cenares, Juan Carlos Castillo Díaz, señaló, además, que se viene realizando los procedimientos de selección para asegurar y garantizar el abastecimiento de los medicamentos para el 2025.

“La información que está brindando el decano del CMP no es exacta, no es precisa. Lo invitamos al Cenares para socializar la información y el estado situacional de la disponibilidad de medicamentos, con la finalidad de no generar alarma ni caos en la población al aseverar que habría un desabastecimiento de medicamentos, este es un tema que no debe ser politizado”, refirió.

El funcionario aseguró que, al cierre de mayo, estamos a un 85% del nivel de abastecimiento, lo cual es indicador positivo en comparación al 2023.

“Se le consultó al decano del Colegio Médico cuáles eran los medicamentos desabastecidos, pero no respondió y solo indicó que había déficit de medicamentos para pacientes con VIH en el Hospital Dos de Mayo. Actualmente, a través del monitoreo diario, el Dos de Mayo tiene un stock de 40,926 unidades de Lopinavir + Ritonavir para el tratamiento de pacientes con VIH”, resaltó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO