Metallica es una de las bandas más icónicas del mundo en la historia del rock y el heavy metal. Debido a la pandemia el grupo decidió sumarse a la lucha contra el COVID-19; y transmitir el concierto que se llevó a cabo en Lima a través de su cuenta oficial de Youtube.

Todo el dinero recaudado será destinado a apoyar la lucha que se viene dando contra el nuevo coronavirus. El encuentro en Lima está programado para hoy a las 7:00 p.m. , y se transmitirá en alta calidad. Este video es de su presentación del pasado 20 de marzo del 2014 en el Estadio Nacional que fue parte de su ‘Tour Metallica By Request’.

Todos los lunes, la banda viene colocando un banner de recordatorio para hacer la cuenta regresiva de cada concierto en su cuenta de Youtube. Esto para que sus fanáticos de todo el mundo puedan sumarse con un donativo.

Entre los temas que tocaron durante su presentación en Lima, están sus clásicos como: Master of Puppets, One, Seek and Destroy, Creping Death, Fade to Black, Battery, entre otros.

