Luis Castañeda Lossio anunció que se recibirá mañana a su sucesor, el electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz. En medio de su encuentro con la prensa, el saliente alcalde de Lima señaló que todavía no ha saludado a Muñoz como nuevo alcalde por un "respeto al JNE".

"Todavía no lo he saludado, y no lo hice porque hay que respetar el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Hay tener deferencia con las instituciones, dado eso encantado de enseñarle las obras", indicó el saliente alcalde a Canal N.

Respecto a las obras que emprendió su administración manifestó que la totalidad de las dispuestas en su dirección están presupuestadas. "Ahora, (algunas) están a media caña porque las obras no terminan exactamente con un calendario".

Aseguró que su gobierno está dejando las cuentas de la Municipalidad de Lima "azul".

Castañeda Lossio descartó una supuesta distancia del nuevo burgomaestre de la capital. "Obviamente, tiene que haber una transferencia (de gobierno). Me va a encantar recibirlo", sostuvo y añadió que "si no lo hice, fue por respeto al JNE, y no hay porque ofenderse, hay que bajar un poco la vanidad y el orgullo".



TE PUEDE INTERESAR: