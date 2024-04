En medio de las indagaciones fiscales que rodean la trágica muerte de la cantante Flor Quispe Sucapuca, conocida como ‘Muñequita Milly’, el principal sospechoso, el doctor Víctor Barriga Fong, rompió su silencio. A través de su cuenta de Instagram, emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia de la artista y manifestando su disposición a participar activamente en las investigaciones del Ministerio Público.

El comunicado, publicado hoy sábado por medio de la cuenta de Instagram @drfongestetico, comenzó con un mensaje de pesar por la partida de la joven cantante: “Lamento profundamente la partida de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como ‘Muñequita Milly’. Reitero mis condolencias a toda su familia, amigos y seguidores en este momento de intenso dolor”.

Sin embargo, el comunicado no incluyó un mea culpa por parte del doctor Barriga Fong. En lugar de ello, expresó su disposición a colaborar con las autoridades: “Quiero comunicar que estoy colaborando activamente con todas las autoridades que han iniciado para esclarecer los hechos”. El comunicado está firmado con el nombre del doctor.





Padre de ‘Muñequita Milly’ dice que el doctor Fong le ofreció dinero para silenciarlo

El padre de la folclórica, Jaime Quispe, quien hizo la revelación en América Hoy y aseguró que se negó a recibir dinero del médico a cambio de no decir nada tras la muerte de su hija Flor Sheiza Quispe.

“Sí, trataron de negociar, pero la familia es fuerte, no, no, es que también es una vida, no vamos a venderlo”, dijo el padre.





