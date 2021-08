Con parlantes invisibles, cajas recubiertas con testimonios escritos y un libro gigante por la memoria con fotografías cronológicas del Caso Manta, activistas y mujeres sobrevivientes de casos emblemáticos de vulneración de derechos humanos se reunieron, para pedir justicia por las mujeres mantinas y escribir la nueva historia del Perú en el Bicentenario .

El grupo de mujeres expusieron los testimonios de las mujeres del distrito de Manta (Huancavelica) quienes fueron víctimas de violencia sexual por parte de militares del Ejército peruano entre 1984 y 1995, cuando ellas eran adolescentes y se libraba el conflicto armado interno en el Perú.

El grupo de mujeres que participaron de la acción reclamaron, con las cajas forradas de los testimonios de las sobrevivientes del Caso Manta, una nueva justicia para las mujeres del Perú en marco del Bicentenario del país y alertar que, durante las audiencias del juicio oral, se ha revictimizado a las mujeres de Manta con total normalidad atentando contra sus derechos y garantías judiciales.

“El trato que le han dado a las víctimas no tiene nombre. Se las ha revictimizado pese a que la Corte Suprema pidió no hacerlo. Les han pedido repetir varias veces una misma repuesta dolorosa, poniendo en tela de juicio su propia verdad, les hicieron preguntas impertinentes, minimizando los hechos de violencia sexual que sufrieron, estas acciones demuestran que la sala está haciendo caso omiso del estándar de no revictimización establecido por la Corte Interamericana para este tipo de casos, indicó Rossy Salazar, abogada de Demus.

La abogada también señaló que, a través de estereotipos de género, se vulneró el derecho a la imparcialidad y limitó el derecho a la prueba de contexto histórico, tal y como lo reconoce la Corte Suprema al conceder la recusación interpuesta por las y los abogados de las mujeres víctimas.

Durante la intervención, se trasladaron a La Corte Superior de Justicia Especializada donde dejaron escuchar las voces recopiladas de las mujeres sobrevivientes del Caso Manta.

“En este cuaderno las mujeres del Caso Manta escribirán sus testimonios y el resto de mujeres que las acompañan escribirán sus mensajes de solidaridad y las razones por las cuales es urgente dejar de posponer la justicia de las mujeres a puertas del Bicentenario”, señalaron las líderes de la colectiva.

Sostuvieron que el cuaderno se entregará al LUM para que la ciudadanía, así como los visitantes en general, puedan leerlo y conocer más de este caso histórico para las mujeres peruanas y que nunca más se vuelva a repetir.

Caso Manta

En julio del 2016 se inició el primer juicio oral del caso, el cual se quebró en el 2018, tras situaciones reiteradas de revictimización por parte de los jueces.

En marzo del 2019 inició el segundo juicio oral con una nueva Sala que señaló incorporar el enfoque de género y respetar el derecho a la verdad, igualdad y no discriminación. A la fecha, ambas partes procesales presentaron diversas pruebas y se culminó con los interrogatorios de los exmilitares. Actualmente las mujeres víctimas, y testigas a la vez, vienen brindando sus testimonios.

