Caso Mackenzie: Reprograman audiencia para el miércoles 24 de abril

Reprograman la audiencia del caso Mackenzie. La mañana de ayer debían presentarse los peritos de psicología de Medicina Legal ante el Quinto Juzgado de Familia de Lima, pero los citados profesionales no llegaron. Ante ello, se dispuso una nueva citación para el miércoles 24 de abril.

Como es público, dicho despacho está llevando adelante la investigación sobre la denuncia por violación sexual que presentó la menor estadounidense Mackenzie Severns contra Vicente Pastor, su ex compañero de intercambio estudiantil, en julio de 2018.

El juez Pablo Nina esperaba ayer escuchar a los peritos de psicología a fin de que sustenten los resultados del peritaje practicado a la adolescente, pero, al parecer, hubo un problema en la notificación judicial.

Cabe precisar que el último domingo, el abogado Sandro Monteblanco, quien patrocina a la menor, dijo a Perú21 que el peritaje psicológico era una prueba importante. “El resultado señala que Mackenzie arroja todas las características de una víctima de violación sexual”, sostuvo.

No obstante, Enrique Ghersi, abogado de Vicente Pastor, señaló el último lunes que “la pericia no dice que ella ha sido víctima de violación sexual. Lo que dice es que la presunta víctima tiene un nivel de estrés postraumático significativo, pero no precisa cuál es el origen de ese estrés”.

DATO

En un inicio se programó a audiencia única, pero debido a la ausencia de los peritos y a la extensa documentación, se ampliará hasta una tercera fecha, el 2 de mayo.