Caso Camino Forsyth: Sujeto también agredió a Germán Leguía hace unos meses [VIDEO]

Martín Camino Forsyth se ha convertido en la persona que nadie nunca debería ser: un agresor. El último domingo, de los cabellos, arrastró a su pareja, Micaela De Osma, por una calle con el fin de encerrarla en su casa. Su mente macabra no permitió que escuchase sus gritos de súplica, no le importó nada, la agredió. Felizmente una vecina estuvo ahí para detenerlo, grabar el hecho y denunciarlo.

Pero no es la primera vez que Camino Forsyth tiene un altercado de este tipo. El ahora detenido y que en las próximas horas será llevado a la Fiscalía también tuvo una discusión verbal con Germán Leguía, ex jugador de Universitario y la selección peruana, a comienzos de agosto.

Fue el mismo Camino, confeso hincha de Universitario, quien grabó y publicó un video de su 'encuentro' con Leguía. En el clip difundido en Facebook se observa cómo él se le acerca al ex jugador en una calle de Miraflores para reclamarle por supuestos malos manejos en el club.

"Acá está el señor Germán Leguía, ex jugador de la U que viene delinquiendo, robándole plata a su equipo (...) No me pegas porque eres un viejo y un ladrón, y tienes rabo de paja. Hoy vas a ser famoso...", dice Camino Forsyth, señalando a Leguía.

El hecho contra el ex jugador, que en ese entonces ya no se desempeñaba como directivo del club, ocurrió en la cuadra 3 de la calle General Iglesias, en Miraflores.

Problemas en su barrio

Para conocer detalles del hecho, Perú21 se comunicó con el ex jugador quien manifestó haber reconocido a Camino Forsyth, en el video donde aparece agrediendo a Micaela De Osma.

"A a vuelta vive mi hermana, entonces siempre paso por acá. A él lo había visto varias veces con su camioneta, a la chica también. Un día él sale de la puerta y me miró para luego comenzar a decirme barbaridades y media. Yo lo quedé mirando porque no lo podía creer. No me había pasado en mi vida. Ni lo conozco, no he tenido ninguna relación con él", contó el ex jugador a Perú21.

"No sabía qué hacer, quería meterle un puñete, te lo juro, pero había un montón de gente, una tienda con niños. Pero me molesté y le dije varias cosas. Cuando me acerco me comienza a filmar, no sabía qué hacer. Yo decía ‘maldita sea'", agregó el jugador, quien decidió no denunciar el hecho.

A Leguía, de 63 años, su hermana le había contado que el barrio había tenido ya varios problemas con Camino Forsyth. El más común se daba porque estacionaba su camioneta en la puerta de su casa, impidiendo el paso de otros vehículos, por ejemplo el camión de la basura.

"Yo le decía a la que le alquiló el departamento que hable con la Municipalidad, la Policía", dijo el ex jugador, quien manifestó que se indignó cuando vio la denuncia contra ese sujeto el domingo.

"(La agresión contra mi) Ha sido de un momento a otro, una locura, esas que le dan como la de ayer (domingo). Parecen que son como etapas", indicó.