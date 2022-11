Se lavó las manos. Desde que se hizo pública la desaparición de la turista mexicana Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, el principal sospechoso de su desaparición, Juan Pablo Villafuerte Pinto (37), aseguró no tener razón del paradero de la mujer de 51 años. “Ella se aburrió a los 15 días de estar en Perú”, fue la única explicación que le dio a Karla Arellano, sobrina de la mujer, quien preocupada por su familiar, decidió escribirle.

“Hola, Juan. Oye un súper favor, es que mi tía está incomunicada desde el domingo y mi familia está preocupada. Crees que puedas comentarle que se comunique con nosotros, por favor?”, le consultó angustiada, a lo que el sujeto le escribió un mensaje remarcando que no sabía dónde estaba su tía incrementando su preocupación.

El ciudadano peruano le aseguró que desconocía cualquier información sobre la turista mexicana: “La verdad no sé nada de ella desde hace varios días (de Blanca Arellano), ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y bueno en pocas palabras se aburrió de mí. Se fue a Lima a buscar un boleto para México, ahí terminó mi función, espero que le vaya bien, yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y bueno cuídate mucho y espero llegue bien allá, seguro su chip dejó de funcionar o la batería”.

Karla Arellano tenía claro que Blanca Arellano Gutiérrez viajó a Perú el pasado 27 de julio exclusivamente para conocer a Juan Villafuerte Pinto, un hombre al que había conocido en línea y con quien mantenía una relación a distancia desde hace mucho tiempo.

Señaló que el principal sospechoso de la desaparición de su tía en ningún momento se mostró colaborativo ni se mostró dispuesto a dar más información que ayudara a dar con la ubicación de la mexicana.

CAPTURA DEL SOSPECHOSO

El pasado miércoles 16 de noviembre se ordenó una detención preliminar por 72 horas del estudiante de medicina, Juan Villafuerte, pues la Fiscalía realizó diligencias en la habitación donde residía en Huacho y halló restos de sangre, cabello, ropa de mujer y una bandera mexicana.

Su captura se logró ayer 17 de noviembre en Villa El Salvador. El hombre es el principal sospechoso de la desaparición y posible muerte de la mexicana, pues mantenía una relación sentimental con la turista, quien llegó a Perú el pasado 28 de julio para conocerlo.

Antes de que se le dictara la orden de detención, Juan Pablo Villafuerte negó tener alguna relación sentimental con Blanca Arellano. No obstante, se mostró un video en una red social en la que el hombre le manda saludos a la turista.

PRUEBAS DE LUMINIOL LO DESMIENTEN

Agentes de la Depincri Huacho llegaron hasta la casa de Juan Villafuerte, situada en la calle Buenos Aires (asentamiento humano Manzanares, en Huacho), la noche de este 15 de noviembre.

Hallaron cabellos de mujer y rastros de sangre en su habitación. También encontraron prendas de vestir de mujer y una bandera mexicana.

Al día siguiente, 16 de noviembre, se revelaron fotografías tomadas a los interiores de la casa. Los efectivos sacaron pruebas de Luminol y encontraron rastros de sangre en distintos ambientes.

Las pruebas de Luminol fueron tomadas en el baño, paredes del cuarto, caños, botellas y en un colchón. En este último objeto se evidenció una gran mancha de sangre.

SOBRE EL CASO

La mexicana Blanca Arellano Gutiérrez desapareció el 7 de noviembre. Los amigos sospechan que el hecho estaría relacionado al caso de los restos de una mujer hallados la semana pasada en playas de Huacho.

La extranjera llegó al Perú el 27 de julio de este año tras conocer hace más de dos años a un peruano a través de la plataforma de juegos Fortnite. Ella vendió todas sus pertenencias para viajar a nuestro país. Los familiares y amigos de la mujer indicaron que el hombre se llama Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto.

Los peritos de la Policía Nacional establecieron que el anillo encontrado en los restos arrojados en una playa de Huacho y el que portaba la mexicana Blanca Arellano Gutiérrez ante de desaparecer sí “concuerdan”.

Los tejidos del cráneo de la mujer hallada en una playa de Huacho serán sometidos a una prueba de ADN junto a las muestras que brinden los familiares de Blanca Arellano Gutiérrez.

