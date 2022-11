Juan Pablo Villafuerte Pinto (37), investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de la ciudadana mexicana Blanca Arellano Gutiérrez (51), sostiene que él nunca mantuvo una relación sentimental con ella.

“Yo le prestaba mi cuarto (en Huacho) a la señora Blanca para que ella pueda albergarse allí porque no tenía apoyo familiar, la señora quería regresarse (a México) y no tenía dinero. La única persona que le daba dinero para su alimentación y para su hospedaje era yo ”, se oye en un video difundido por Punto Final.

Indicó desconocer las razones por las que ella viajó a Lima y que las veces que ella se quedaba en su cuarto, en Huacho, era cuando él no estaba.

“Cualquier motivo lo desconozco (para que haya venido a Perú). Ella llegó a Lima. Cuando se quedó sin dinero se fue a Huacho porque necesitaba dinero para regresarse, pero su familia se negaba a darle dinero”, sostuvo.

Señaló que al cuarto que alquilaba en Huacho él llegaba solo dos veces a la semana debido a sus estudios universitarios. “Ese era mi cuarto alquilado. La señora se quedaba los días que no estaba porque yo solamente llegaba a Huacho dos veces a la semana como consta en mis certificados estudiantiles. (...) Cuando yo estaba en mi cuarto ella no se quedaba allí. Ella me decía que se iba a un hostal. Yo la abastecía, yo le daba para su alimentación, ella no tenía dinero. No sé a qué (hotel) se iba”.

Asimismo, Villafuerte Pinto reveló que mantenía poca comunicación con la ciudadana mexicana cuando ella llegó a Perú. Además, señaló desconocer porqué se hallaron rastros de sangre en su habitación en Huacho.

“No (he tenido) ninguna pelea con ella. No sé (por qué hay restos de sangre en mi cuarto). Jamás he salido con ella ni con ninguna persona de Huacho . No la vi desde hace 10 días porque estuve en Lima. No (he mantenido una relación amorosa con ella), señor”, aseveró.

