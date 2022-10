Descuartizados mirándote desde la cocina, cabezas colgando de cortinas ensangrentadas en el baño, un televisor de donde una cara intenta salir en la sala y ‘Regan’, protagonista de El Exorcista totalmente poseída en la habitación principal; te dan la bienvenida a la Casa Museo del Terror en San Miguel. Se trata de la colección más grande del Perú (y probablemente del mundo) de objetos de terror y paranormales.

'Regan' de El Exorcista se levanta de la cama de dos plazas y voltea completamente su cabeza cada que llega alguien a su habitación. (Foto: Iris Mariscal)

Son las 5:40 de la tarde. Llegamos a la vivienda ubicada en una quinta en la calle Arica 680, en San Miguel, donde nos recibe Emilio Obregón, de 49 años, quien de lunes a viernes es un serio economista del área de cobranza de una AFP. Junto a él, una escalofriante gárgola llama la atención. Ha sido traída de un cementerio de Trujillo y guarda un secreto. Según Obregón, cuando la colocó dentro de la casa, esta había cambiado de posición extrañamente.

Esta gárgola llegó desde un cementerio en Trujillo y se encarga de resguardar la singular casa. (Foto: Iris Mariscal)

Ingresamos a la sala y cientos de muñecos, esculturas y todo tipo de objetos raros nos sorprenden. Empezamos la entrevista y a nuestro lado encontramos unos siameses. Son dos cabezas y un solo cuerpo. Están en una vitrina y representan una película de terror japonesa en la que, luego de una serie de asesinatos, uno de ellos se come al otro.

Todo tiene una historia

Hay réplicas en tamaño real de diversos personajes, como IT. (Foto: Iris Mariscal)

En la mesa principal está la urna de una iglesia y adentro hay un cráneo y huesos. Emilio cuenta que llegaron a él de forma muy extraña. Una tarde, un chico de unos 15 años le escribió insistentemente y le dijo que debía entregarle algo. Él le dijo que podía ir a la casa y en menos de 15 minutos se apareció en su puerta. No tenía zapatos, tampoco dejó ver su rostro, pero su piel era gris. Apenas le dio la bolsa, se fue corriendo. Emilio intentó alcanzarlo para invitarlo a pasar y conversar, pero no lo logró. Inmediatamente trató de escribirle para preguntarle qué había pasado. Sin embargo, todos los mensajes se habían borrado inexplicablemente. Al abrir el paquete, se encontró con una calavera y huesos que aparentemente eran de un adolescente.

Cabezas colgando y 'Regan' de El Exorcista te acompañan en el baño. (Foto: Iris Mariscal)

En la pared de la casa que tiene más de 100 años, hay decenas de máscaras de monstruos y una muñeca del filme El Último Exorcismo que cuelga de una esquina del techo. Él mismo la intervino para darle más realismo. Más allá, otro maniquí de tamaño real de la misma cinta nos observa. Tiene la espalda quebrada, los ojos blancos y heridas con sangre por todo el cuerpo. Mientras tanto, Emilio detalla que se convirtió en un fanático del cine de horror en la década de los 80, cuando era pequeño.

“Vivía en La Perla y había un cine cerca. Habían películas de terror que eran solo para adultos, pero nos dejaban entrar”, recuerda.

Ahí nació todo. Agrega que su inmensa colección comenzó el año 2014, cuando acudió junto a su esposa a Ciber Plaza y precisamente se desarrollaba un festival de terror. Vio una estatua de tamaño real de un personaje de terror, les gustó y la compraron por su aniversario. La exhibía orgulloso en su casa y sus invitados se tomaban fotos con ella. Una amiga de Estados Unidos le dijo que podía conseguirle más artículos únicos y así fue adquiriendo cada vez más. Ahora tiene casi 7 mil objetos y su lista sigue en aumento.

Esta muñeca fue un obsequito de un cineasta. (Foto: Iris Mariscal)

“Al mes compro entre 30 y 40 cosas. Otras las traen personas que quieren deshacerse de ellas”, detalla.

Un payaso gigante animado te sacará más de un susto. (Foto: Iris Mariscal)

Cuenta que ha postulado al Record Guinness porque sabe que tiene la colección más grande del mundo. Sin embargo, la organización le exigía que todas las piezas sean de marca, pero un 40% de sus artículos son hechos a mano.

“Tengo piezas que han sido creadas por más de 20 artistas peruanos y el Record Guiness no lo acepta. Dicen que se debe crear una nueva categoría”, sostiene. Continúa con los relatos paranormales que han ocurrido en el inmueble de dos pisos que compró hace varios años y que ahora es “el hogar de estos seres que nadie querría tener cerca”.

Añade que del total de objetos, más de 140 tienen un pasado paranormal.

MUÑECAS MALDITAS

Una de las cosas que más valor tiene para él de toda su colección es una muñeca mexicana de vudú que consiguió en Tacora. “Una señora me la ofreció en 230 soles, pero cuando la vi, no la quise comprar. Estaba sucia y era grotesca. La vendedora le bajó el precio y me la dejó en 40 soles. Un amigo me dijo que la compre. Luego, la coloqué en la casa y cuando venían invitados todos decían que la muñeca los observaba, pero no les creí. Meses después volví a Tacora y le pregunté a la señora cuál era la historia de la muñeca y me dijo que había sido enviada de México, que había sido regalada a una mujer en su cumpleaños. Al poco tiempo, la mujer se enfermó y murió. A las semanas, una médium visitó la casa y descubrió que la muñeca había sido bañada con sangre humana, tenía cabello humano y una foto de la víctima en la cabeza. Así fue como el esposo de la víctima la envió a un anticuario limeño y posteriormente a Tacora”.

Hay diversas escenas de El Exorcista en toda la casa. (Foto: Iris Mariscal)

Otro insólito caso es el de una muñeca de apariencia normal y hasta tierna. Un administrador lo contactó y le dijo que desde que llegó a manos de su hija la perturbaba y que por ello la arrojó a la basura. Lo curioso es que al día siguiente la niña fue hasta el basurero y le dijo a su padre que sentía que alguien la llamaba desde ahí. La historia se pone más escalofriante cuando Emilio la llevó a su casa de La Perla sin avisar a nadie y la guardó en su depósito.

“Por la mañana me levanté y fui a ver a mi hijo y no lo encontraba por ningún lado. Salí y estaba parado junto a la puerta del depósito. Me dijo ‘papá, me desperté porque sentí que alguien me llamaba, pero no quise abrir la puerta’. Inmediatamente saqué a la muñeca de la casa y la llevé ese mismo día a la casa de San Miguel”, relató.

LAS OUIJAS Y EL VENTRÍLOCUO VIAJERO

Emilio cuenta que tiene 10 ouijas que fueron rescatadas del incendio de Mesa Redonda en el que murieron más de 500 personas aquel fatídico 29 de diciembre . Sostiene que las encontró por Internet. Una persona trató de venderlas, pero el precio le pareció muy elevado y tanta fue la desesperación de la vendedora por deshacerse de ellas que prácticamente se las dio a un precio de regalo. “Decía que soñaba con ellas y que veía a las víctimas del incendio. Por eso decidía repartirlas por toda la casa para que esa energía no esté concentrada en un solo sitio”.

Alguien que se roba la atención es el ventrílocuo Howdy Doody. Tiene una enorme corbata michi roja y una sonrisa maquiavélica. Él comparte habitación con la exorcizada ‘Regan’.

“Un niño recibió el muñeco que fue un regalo de su abuelo y desde ahí tuvo pesadillas horribles en las que era ahorcado. El pequeño lo botó a la basura sin que nadie supiera y años después, cuando su abuelo fallece, despierta con el muñeco en su cama. Pensó que se trataba de una broma de mal gusto y lo volvió a tirar al tacho, pero cuando viaja a la casa de su madre por el funeral de su abuelo, el ventrílocuo apareció nuevamente y es ahí donde se entera que tengo esta casa y me lo manda. Yo lo tenía embalado, ni siquiera estaba en exposición, pero luego recibo la visita de unas estudiantes universitarias y días después me contactan para decirme que tenían pesadillas en las que un muñeco con una corbata roja grande las ahorcaba. Semanas después abrí el paquete y era el mismo que me habían descrito”, detalla.

El ventrílocuo embrujado. (Foto: Iris Mariscal)

Así como estos muñecos con historias inexplicables, hay más de 140 objetos presuntamente embrujados que están repartidos en los siete ambientes de la casa de dos pisos. Puedes conocer el pasado de cada uno visitando la Casa Museo del Terror. El recorrido dura una hora y media y el costo es de 25 soles. Solo atiende los fines de semana y feriados. La lista de espera actualmente es de 600 personas, pero por Halloween hará un recorrido especial. Su idea es convocar a otros coleccionistas y fanáticos de lo paranormal para hacer una velada irrepetible.

Si te animas a enfrentar lo desconocido y ver espeluznantes ejemplares, puedes escribirle a su página de Facebook e Instagram. También podrás escuchar la historia detrás de las películas de terror, pues además de coleccionista, Emilio es un fanático del cine, ávido de compartir todo su conocimiento.





