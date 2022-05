Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, se refirió a la crisis alimentaria que se viene dando en el Perú e indicó los diversos factores que vienen agravando esta situación.

“Esto se agrava con la pandemia y la situación de mayor pobreza, pero que ha detonado por la crisis que hay a nivel global que genera alta inflación en el precio de alimentos. Hoy preocupa más porque esta crisis se va a alargar varios meses más hasta el próximo año”, precisó Trivelli en RPP.

Trivelli advirtió que esta situación se agrava porque hay otra crisis asociada al acceso de fertilizantes que “probablemente la producción de alimentos en Perú y otros países del mundo se vea afectada negativamente”.

“Y que eso [crisis por acceso a fertilizantes] haga que el próximo año cuando vengan las cosechas de la próxima campaña, tengamos menos alimentos disponibles. Con esto el precio y acceso a los alimentos va a seguir siendo un problema... ya no es solo una crisis momentánea y nos va a acompañar un buen tiempo”, añadió.

También señaló que la población que será afectada en mayor escala son las personas en estados de vulnerabilidad. “Hay muchos niños y niñas que enfrentan una situación de hambre que debe ser prioridad para atender, pero también porque en el Perú no es que no haya comida, es que hay grupos de personas que no pueden acceder a la comida que necesitan por condiciones de pobreza, características de mercado labora o la forma de distribuir los alimentos”, explicó.

Inseguridad alimentaria

A nivel nacional, 15.5 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria debido al aumento de la pobreza y a la inflación, advirtió Marina Escobar, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Perú.

Explicó que el empobrecimiento creciente de la población peruana, que se profundizó durante la pandemia y aún registra niveles altos, así como el encarecimiento de productos a nivel global, están generando un complejo panorama.

“El panorama de lo que está pasando ahora y lo que viene en el mediano plazo es muy fuerte”, dijo en Canal N.

Añadió que la barrera de acceso a alimentación está peor que la del año pasado, en que una dieta saludable costaba cinco veces más que una no saludable.

