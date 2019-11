Carlos Zambrano, en conversación ‘Magaly TV La Firme’, se pronunció otra vez tras verse involucrado en un escándalo de agresión a dos jóvenes mujeres en los exteriores de un karaoke en Monterrico, Surco.

El futbolista dio su descargo y aseguró que la adolescente, una de las dos denunciantes, solo “quiere dinero”.

“Para mí, lo que yo creo es que la chica quiere dinero. Que le arregle lo más antes posible y que le dé dinero. No entiendo otra manera. Yo nunca la he invitado, no la conozco”, precisó.

Asimismo, Carlos Zambrano señaló que invitó a las chicas a retirarse del establecimiento y que fue muy respetuoso.

“Cuando pasa ese problema adentro, le dije que no quería más problemas y que no la conocía. Con todo respeto, les pedí que se retiren y ya está. Nunca les falté el respeto. Nunca le dije de mala manera", precisó.

¿QUÉ OCURRIÓ?

De acuerdo al testimonio que brindaron a las autoridades, las dos jóvenes fueron retiradas del local tras haber increpado a Zambrano y sus amigos porque, según ellas, colocaron droga en la bebida de la adolescente.

Posteriormente, una mujer, identificada como Phara, amiga del futbolista, golpeó salvajemente a las chicas en la calle.

“Vino un amigo de Carlos (Zambrano) a ofrecerme 'M' (droga sintética). Sacó la bolsa con las pastillas blancas. Yo le dije ‘no, gracias y que no necesitaba eso’. Se me acerca el mismo tipo con Carlos (Zambrano) y me da un vaso de whisky. A los diez minutos comienzo sentirme muy mal. Me sentía mareada. Tuve que ir al baño. Estaba segura que algo me habían puesto. Devolví el trago y no recuerdo más”, dijo la menor.

“Con Carlos (Zambrano) estábamos en coqueteos y toqueteos. Un beso por aquí y un beso por allá. Me había dicho para ir a otro lugar. Me dio uno que otro beso. Es un chico guapo. Me pareció muy buena gente al principio. Tengo 16 años. Sí (Carlos sabía su edad). Tomé tequila, tomé vodka, tomé whisky, tomé ron. Es extraño. Yo me conozco. Yo sé cómo soy cuando bebo”, agregó.

MENOR EN ALBERGUE

Tras el escándalo de agresión en Monterrico (Surco) en el que han vinculado al futbolista Carlos Zambrano, la adolescente agraviada fue trasladada un albergue para menores por disposición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Imágenes de ‘Magaly TV La Firme’ captaron el preciso momento en el que la joven fue llevada en una camioneta del MMPV.