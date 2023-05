El Poder Judicial declaró infundada el pedido de prisión preventiva de 9 meses contra el abogado Carlos Wiesse, acusado por uso de armas en estado de ebriedad, peligro común y otros.

El magistrado Jeans Velazco Hidalgo dictó comparecencia con restricciones, pago de caución de 25 mil soles e impedimento de salida del país contra el abogado, que fue detenido tras disparar contra el departamento de su vecino.

Se declaró infundado el pedido de prisión preventiva al cumplirse solo dos de tres presupuestos para dictar tal medida: graves y fundados elementos de convicción, y peligro de obstaculización procesal; pero no una prognosis superior de cuatro años de cárcel.

En esa línea, el Poder Judicial dispuso inmediata libertad de Carlos Wiesse, previa verificación de que no cuente con alguna requisitoria.

🔴#LoÚltimo | Magistrado Jeans Velazco Hidalgo dicta comparecencia con restricciones, pago de caución de 25 mil soles e impedimento de salida del país contra abogado Carlos Wiesse Asenjo, en investigación por uso de armas en estado de ebriedad, peligro común y otros. pic.twitter.com/CGVXbkAvgK — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 31, 2023

Como se recuerda, la Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Carlos Alberto Wiesse Asenjo, por los presuntos delitos de uso de armas en estado de ebriedad, peligro común y otros, en agravio de Renán Mantilla Ramírez, Ana Apaza Mejía y la sociedad.





Quién es Carlos Wiesse Asenjo?

Carlos Wiesse Asenjo es un abogado titulado y con maestría, según su perfil de LinkedIn, pero que se hizo conocido por humillar a efectivos de la Policía Nacional del Perú desde su balcón y en plena pandemia por la Covid-19.

“Qué me vas a cuidar, cholo de mie***, yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en una universidad, por eso eres policía. ¡Cholos! Son bien feítos. Cuando empresarios como yo les bajen sus sueldos, ahí los quiero ver”, vociferó en 2020.