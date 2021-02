Carlos Ezeta, el joven que propinó un puñetazo en el rostro al congresista Ricardo Burga, tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, negó que pretenda levantar una cortina de humo cuando reveló que el Ministerio Público ha solicitado de 6 a 12 años de cárcel como sanción en su contra por el delito de lesiones graves.

“ [Congresista Burga] Dice que es una cortina de humo. ¿cortina de humo de qué? Yo no estoy siendo mandado por nadie, ni usado por nadie. Lo único que estoy pidiendo es que se haga algo acorde a la realidad”, refirió en entrevista concedida a RPP al cuestionar las expresiones del legislador de Acción Popular.

Respecto a que supuestamente el parlamentario trató de comunicarse con él para que realice trabajo comunitario para resarcirse de su falta, Ezeta dijo: “El tema del servicio comunitario no se entiende porque a mí no me están imputando servicio comunitario, sino años de cárcel. Durante este tiempo de crisis estuve bastante atento. Si no contesté una vez, pudo haber mandado un mensaje, o pudimos volver hablar. Dice que me llamó, bueno a ver si será cierto”.

El joven también aclaró que la llamada telefónica que realizó a Ricardo Burga no fue reciente sino el pasado 13 de noviembre en la que le solicitó que se haga un nuevo peritaje médico para determinar el estado del golpe que recibió.

“En realidad la llamada que le hice fue el 13 de noviembre, la tengo grabada. La llamada fue dos días después de salir de la carceleta. Yo le dije que, si era posible hacer un perito de parte, y me dijo que no y que no quería saber más del asunto. Aquí el tema es la desproporcionalidad del perito porque dice 25 días de descanso médico, pero cómo se explica eso si al día siguiente [de la agresión, el congresista] estaba en la juramentación de Merino”, agregó.

Carlos Ezeta ratificó que su actitud de agredir al congresista no fue la correcta. Afirmó que las disculpas hacia el legislador son reales y no tiene nada en su contra.

“[La agresión] no debió haberse dado. Nunca he actuado de esa manera. No esperaba actuar de esa manera, pero llega un punto que sientes un impulso que sientes que tu país está siendo tomado por usurpadores, y esa reacción no fue la más correcta. Desde que salí [de la carceleta] dije que eso no era lo más correcto, no es algo que se deba repetir”, mencionó.

“No tengo nada contra el señor Burga. Con quien tengo este caso es con el Ministerio Público, con el peritaje que me parece desproporcionado […] No estoy en contra del señor Burga y quiero pensar que no usó su poder para mandar a este perito”, aclaró.

Asimismo, calificó de falsa que exista una denuncia en su contra por el delito de acoso. “Eso es falso y que muestre en qué comisaría está esa supuesta denuncia y saque el DNI de esa persona. Eso es completamente falso. Si hubiera sido yo que dijera algo como eso ahora ya me estarían demandando. Pero qué voy a hacer, ya me pasó lo mismo en diciembre pasado”, remarcó.

