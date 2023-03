El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, aseguró que el cierre del Museo Lugar de la Memoria (LUM) no se produjo de forma arbitraria, sino porque no contaba con el certificado de Defensa Civil actualizado.

En esa línea, el alcalde mencionó que dicho certificado venció en 2016 y que no se ha realizado ningún trámite para renovarlo.

“Se venció en el 2016 el certificado de Defensa Civil, nunca utilizaron ni renovaron, ni nada por el estilo. Estamos en el 2023, no hay nada en trámite, absolutamente nada. No es verdad, y el señor Manuel Burga (director del LUM), como personalidad de la cultura no debería faltar a la verdad, debemos decir que las normas son para todos y lo que ha tenido que hacer es informarse adecuadamente, porque dijo al equipo de desastres y riesgos que si tenía vigente el certificado, y luego dijo que no. Por eso llegó fiscalización para cerrarlo”, declaró Canales a Canal N.

Sin embargo, el alcalde señaló que apenas tengan el certificado actualizado levantará la clausura.

“Cuando ella (la ministra de Cultura, Leslie Arteaga) diga que ya está listo (el certificado), lo abrimos inmediatamente, [..] no demoraré ni un minuto para levantar esa clausura”, expresó.

El alcalde Canales también negó que el cierre responda a una orden del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien se mostró en desacuerdo con el LUM en un discurso que dio en enero pasado.

“Él dijo eso el 6 de enero, estamos 29 de marzo, si yo le hubiese hecho caso, le hubiese hecho caso, pero no soy de hacerlo, yo tengo una ley, un reglamento, tengo disposiciones técnicas, a mí no me importa, con todo el cariño que le tengo al presidente del partido, yo tengo que cumplir la ley [...] él tiene un punto de vista y yo ya expresé el mío. El lugar tiene que ser reconvertido, pero eso es una donación del gobierno de Alemania y habrá que buscarse espacios si es que esos se dan, no entro al tema político porque no es mi tema, mi tema es si se cumple o no con la habitabilidad del local”, dijo Canales.

Como se recuerda, el LUM fue clausurado previo a la presentación del Informe Anual 2022/2023 de Amnistía Internacional.





