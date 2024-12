Carlos Bruce denuncia falta de diálogo con la FAP por los sobrevuelos en Surco

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, expresó su preocupación y frustración ante la falta de respuesta de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a sus reiterados pedidos de diálogo por las molestias causadas por los sobrevuelos de las naves de la base aérea de Las Palmas.

En una entrevista con RPP, Bruce señaló que, pese a haber enviado múltiples cartas, no ha recibido respuesta de la institución militar. "Ellos no han querido dialogar. [...] El que crea otra cosa se ha equivocado de función y no debería estar en el Estado", declaró, subrayando la necesidad de priorizar el bienestar de los ciudadanos.

El alcalde reafirmó que el diálogo es esencial para abordar este problema, pero también dejó entrever una medida más radical: evaluar la posibilidad de proponer el traslado de la base aérea a otro lugar. "Estamos abiertos al diálogo, pero no descartamos plantear esta propuesta si no se encuentran soluciones inmediatas", señaló.

Malestar creciente entre los vecinos

Los vecinos de Surco han manifestado su incomodidad a través de redes sociales, donde han denunciado el impacto de los constantes sobrevuelos. En X (antes Twitter), una vecina señaló: "Miraflores se convirtió en el Callao, he escuchado cerca de cuatro aviones en menos de 10 minutos. ¡Waooo!".

Otros vecinos relataron que el ruido ensordecedor afecta especialmente a niños y mascotas. "Aviones de guerra sobrevuelan a baja altura en Santiago de Surco, generando contaminación sonora y miedo", escribió un usuario.

Otro residente, que lleva ocho meses viviendo en la zona, comentó: "Antes solo se escuchaban helicópteros y aviones a lo lejos. Ahora están volando a muy baja altura y a gran velocidad".

FAP se pronuncia

Fuentes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) informaron que los recientes sobrevuelos en Surco corresponden a actividades programadas con motivo de clausura del año académico de la Escuela de Oficiales y el cierre del plan de entrenamiento anual 2024. La institución aseguró que se están llevando a cabo con todas las medidas de seguridad necesarias.

