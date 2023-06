¿Qué es lo que ha sucedido?

Hace meses venimos realizando una cruzada contra la delincuencia extranjera. Es algo que lo está determinando las investigaciones de la Dirincri. El miércoles, a eso de las 11:15 de la mañana, salí de mi domicilio a trabajar y me di cuenta de que en la parte exterior del jardín de mi casa había una bala de 9 mm, marca Langers. Llamé a Serenazgo y anotaron la ocurrencia y luego fui a la Dirincri a realizar la denuncia e incluso conversamos con el general Luis Flores (jefe de esa unidad policial); yo, como ciudadano, no como artista. Estamos preocupados porque nuestro país está ensangrentado por la delincuencia peruana y extranjera.

¿Ha recibido también otro tipo de amenazas durante este tiempo?

Sí, hace mucho tiempo, pero las amenazas de ahora tienen ya varias semanas. Hace varios meses, el 25 de marzo de 2022, fuimos a Palacio de Gobierno con el entonces presidente Pedro Castillo. Le hicimos llegar unos planillones de la gente que había firmado por miles en todo el Perú, donde le pedíamos que cumpliera su promesa de expulsar a los delincuentes extranjeros en 72 horas. Han pasado miles de horas y los delincuentes son más y más sanguinarios, más crueles y nos matan a diario de una manera inmisericorde. Aquí siempre ha habido delincuencia en el Perú, pero no de esta manera tan sanguinaria, como ahora, en la cual la vida no vale absolutamente nada, de nadie, de una madre familia, de un niño, de un hombre de tercera edad. No respetan a nadie y yo creo que ya estuvo suficiente. Yo creo que esto ya no da para más y el clima de violencia que se vive en nuestro Perú parece Tijuana, parece Sinaloa, es tierra de nadie.

¿Por qué usted está tan seguro de que detrás de estas amenazas están las mafias venezolanas?

Yo cuando hablo delincuencia extranjera no determino la nacionalidad. Nosotros hemos arreciado con mucha fuerza esta cruzada en los medios como comunicación, en las redes, de expulsarlos inmediatamente, incluso ni siquiera mantenerlos en los penales. ¿Qué hacen ahí en los penales los delincuentes extranjeros y los peruanos también?, ¿qué hacen ahí? Hay que darles desayuno, almuerzo, comida y mantenerlos después de todo lo que han hecho y encima están planificando extorsiones, secuestros en la calle. Entonces, nosotros hemos levantado esta bandera. Hay que alzar nuestra voz, porque este país ya no da para más en el tema la delincuencia peruana y extranjera. Incluso, se han aliado ambas para hacernos más daño.

¿Qué se podría hacer?

Que se haga una ley para que los presos puedan hacer puentes, carreteras, escuelas, hospitales; no como dice el jefe del INPE, que hay que construir más penales o un megapenal como ha hecho Bukele. Oiga, esa plata son nuestros impuestos, no es su plata, sino nuestra plata que es para atender a la gente que más necesita, con colegios, con salud, con dignidad para la gente. ¿Cuánto cuesta un penal? 300 millones de soles, por amor de Dios y no hay postas médicas equipadas en todo el Perú. Y encima, ¿para qué? Para que se escapen como en Castro Castro. Nadie respeta a nadie, hay una total impunidad; se están burlando del país.

¿Teme por su vida?

He tomado las medidas del caso, esto es una situación de millones de peruanos, están igual o peor que yo, están en una situación de indefensión y hasta ahora el Congreso no aprueba la ley de legítima defensa.