Carla García sobre Lúcar: "Su hijo tuvo que cambiarse de apellido para que no lo asocien con él"

En redes sociales, Carla García, hija del fallecido ex presidente Alan García , salió en defensa de su progenitor tras conocer que el periodista Nicolás Lúcar difundió la necropsia de su padre. La hija mayor del ex mandatario arremetió contra el conductor de TV recordándole que su hijo modificó su apellido para no ser relacionado con él.

"Alan está muerto y lo despidieron y acompañaron su ataúd miles de personas. Cuando Lúcar muera no irá nadie, ni siquiera su hijo que tuvo que cambiarse de apellido para que no lo asocien con él", precisó García en su Twitter.

La primogénita del ex jefe de Estado reveló además la reacción que el presentador televisivo tuvo para cuando su suegro, el exbroadcaster José Enrique Crousillat, fue indultado por el gobierno de Alan García. Indignada y sin guardarse nada, García Buscaglia tildó incluso de "porquería" a Nicolás Lúcar.

"Un tipo que no perdonaba que el criminal de su suegro haya sido indultado (falseando condición médica) y una vez comprobado que además de vendido a Fujimori era mentiroso, volviera a la cárcel. El mismo me lo dijo. Sube a tu ascensor y no bajes, porquería", expresó García.

La literata y publicista, en otro momento, recordó a Lúcar el mediático escándalo de infidelidad que protagonizó con una desconocida en un ascensor y que tuvo que ofrecer perdón a su esposa, Francés Crousillat.

Nicolás Lúcar guarda silencio tras declaraciones de Carla García.

