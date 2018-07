‘Caracol’: ‘Ya me moví, los vocales quieren 30 lucas’

Audios de interceptaciones telefónicas demostrarían cómo Gerson Gálvez Calle , ‘Caraco l’, cabecilla de la organización criminal Barrio King –quien ahora viene cumpliendo 35 años de prisión–, habría comprado a jueces y fiscales del Callao.

Según las escuchas telefónicas que realizó la Policía entre 2014 y 2015, presentadas ayer por Panorama , ‘Caracol’ coordinó con sus cómplices, desde el penal Sarita Colonia, la elección de magistrados para que liberen a presuntos delincuentes, que a su vez eran amigos suyos.

En uno de los audios se escucha una conversación con su interlocutor, en el que expresa su desaprobación con el precio que le querían dar “en paquete” por los jueces y fiscales.

“Yo ya me moví y los vocales quieren 30 lucas. Yo le he dicho al tío que solo hay 15 ahorita, más no hay. ¿Tú sabes cuánta plata me gasto yo, causa?”, le explica Gálvez Calle.

En otra de las interceptaciones legales, ‘Caracol’ habla con Moisés Mere, ‘Loco Mere’, quien también se encuentra en prisión por pertenecer a Barrio King. En esta planifica qué fiscal tomará el caso de sus enemigos, en referencia al fallecido Wilbur Castillo.

“¿Puedes hacer una jugada en mesa de partes para que vaya donde tu pata?”, le dice Gálvez Calle. A lo que Moisés Mere le responde: “La tía ya lo tiene, lo va a denunciar”.

Por otro lado, en otros audios, Moisés Mere sugiere a ‘Caracol’ que deberían contactar con William Quiroz, quien se desempeñaba como vocal superior de la Corte de Lima Norte. Mere también le dice a Gálvez Calle que deberían contactar con el magistrado Sotelo Tasayco, de la Corte Superior del Callao.

DATOS:

-En otros audios, ‘Caracol’ le dice a Mere que consiga magistrados en el Callao para que lo absuelvan de las denuncias que se le imputaban.

-También le pide los nombres de los jueces y fiscales que aceptan dinero para beneficiarlo a él y a su banda con fallos.