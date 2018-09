Un grupo de madres de familia realizó durante horas un plantón frente al colegio Ciro Alegría, en Carabayllo , exigiendo la detención de un adolescente de 13 años, estudiante de secundaria, que esta semana habría violado a un alumno de primaria, de 6 años, durante el recreo.

Según ‘América Noticias’, el agresor fue sorprendido infraganti por un estudiante. “Justo mi compañero lo encuentra en pleno acto, con el pantalón abajo y cuando se da cuenta, el chiquillo se levanta el pantalón y mi compañero intenta agarrarlo, y se corre”, dice el testimonio de un alumno de la escuela.

Según los testimonios de otros alumnos, sus compañeros salieron en defensa del menor, intentando detener al agresor. Sin embargo, este escapó trepando los muros de la institución educativa.

Esta no sería la primera vez que el mismo adolescente comete un acto similar. “Mi niño de segundo grado de primaria me comentó que había un chico que le había tocado en el baño ofreciéndole dinero, y mi hijo le dijo que no, pero el otro lo agarró de su muñeca y lo jaló al baño, entonces mi hijo escapó”, dijo una madre de familia.

El director del colegio afirmó que facilitarán las imágenes de las cámaras internas del centro educativo y que aún no se confirma si el agresor era parte del plantel. Mientras tanto, la víctima se ha retirado del colegio temporalmente, hasta que encuentren a su agresor.