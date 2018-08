No hay respeto. Falsos policías fueron capturados por la Policía Nacional (PNP) tras diversas denuncias de jubilados, quienes indicaron en todo momento que estos sujetos fingían ser agentes con el fin de quitarles todo el dinero de su pensión.

Según la PNP, estos sujetos operaban en el distrito de San Juan de Lurigancho , donde interceptaban a los ancianos después de cobrar su pensión y les engañaban indicando que llevaban dinero falso. Al creer que eran agentes policiales, estas personas de la tercera edad entregan todo lo cobrado.

“Ellos lo venían siguiente y lo interceptan a la altura de la cuadra 13 de las Flores y uno de ellos se identifica como policías y le dijo que estaba llevando dinero falso”, señaló el coronel PNP Pedro Rojas.

Carlos Pastrana Angulo de 71 años fue una de las últimas víctimas de estos delincuentes. “Ellos me arrancaron la plata porque me dijeron que era falso y de ahí me di cuenta, pensé algo malo y ya dije que mejor se lleven la plata”, señaló el hombre.

Afortunadamente minutos después del robo, Carlos Pastrana pudo recuperar todo su dinero gracias a la intervención de los policías motorizados de la comisaría de La Huayrona, quienes capturaron a estos tres hombres identificados como Carlos Arturo Carranza Ruiz, Eder Alexander Valverde Acevedo y Pedro Manuel Quispe Pérez.

Tras la captura, estos 3 sujetos indicaron que era la primera vez que realizaban estos tipos de atracos y no dudaron en pedir disculpas. Según la PNP, estos hombres tendrían más denuncias, y, ahora están en manos de la Fiscalía.