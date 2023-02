La Policía Nacional capturó este lunes a uno de los implicados en el séxtuple asesinato ocurrido en San Miguel. Se trata de Miguel Ángel Estrada Tufiño, de 47 años de edad, acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen.

Según los primeros informes, este sujeto fue detenido cuando se encontraba a bordo de su vehículo de placa AVW-537 comiendo ceviche en la avenida Bausate y Meza con José Gálvez en el distrito de La Victoria. De inmediato fue llevado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal.

Estrada Tufiño, quien integraría la banda criminal Los Chuckys del Callao, es sindicado como la persona encargada del aparato logístico, las armas y el reglaje a las víctimas.

Hijo de ‘La Tota’ denuncia amenazas

El hijo mayor de Israel San Román Doroteo –alias ‘La Tota’– quien es el único sobreviviente de la masacre que conmocionó al país, asegura que viene recibiendo amenazas de muerte de los asesinos de su padre, su madre, sus dos abuelos y sus dos hermanitos.

“Desde el día uno de lo ocurrido, no tengo protección de ninguna institución. Temo por mi vida, por la vida de mi tía, que es la única pariente que me queda, que me protege, que me ayuda, porque estoy recibiendo amenazas de muerte, no solo yo, sino también ella”, es el testimonio del adolescente de 17 años difundido por Panorama.

El menor señaló que, gracias a su abuela, está vivo. “Mi abuela dio su vida por mí porque me abrazó y yo tuve que hacerme el muerto... El último de atrás, que era gordo –alias ‘Willy’–, corrió, se metió atrás y dijo ‘ahora los quemo a todos’ y comenzó a disparar a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo y a mi hermano”, narró.