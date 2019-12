Fueron capturados por aprovecharse de sus altos cargos en el Ejército para cometer actos ilícitos en contra de su propia institución. Actuaron, pues, como alumnos de la escuela del general (r) y excongresista Edwin Donayre, quien purga una condena de cinco años de prisión por robar S/2’571,000 en combustible de la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército de la Región Militar Sur, cuando dirigiría esa unidad.

Se trata de cuatro generales del Ejército, uno de ellos en situación de retiro, acusados por el Ministerio Público de formar parte de la mafia Los Capos del Diésel, que habría sustraído combustible de las escuelas de formación militar, entre los años 2013 y 2018, por un valor que supera los S/3 millones, para comercializarlo de manera ilegal.

Ellos son los generales de división Augusto Villarroel Rossi (57) –en retiro– y Martín Mayca Vásquez (55), además de los generales de brigada Moisés Chávez Farfán (51) y Jaime Llanos Barrón (52). Cayeron en Lima, Arequipa, Tarapoto y en la zona del Vraem tras un megaoperativo conjunto realizado por la Policía y la Fiscalía (ver recuadro).

En la intervención –dirigida por el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, Hugo Minaya–, fueron detenidas otras 23 personas: 21 militares, un abogado y un suboficial PNP.

Al respecto, el fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, precisó que los ilícitos imputados ocurrieron en Lima.

“Cuando sucedieron los hechos, los oficiales involucrados trabajaban en Lima, pero, al haber sido destacados a provincia, sus detenciones se realizaron allá. Por eso, el despliegue ha sido a nivel nacional”, explicó a Perú21. Señaló que estos malos generales operaban bajo la misma modalidad del excongresista Edwin Donayre.

RECHAZAN CORRUPCIÓN

Esta historia se remonta a abril de 2018. La detención del técnico EP Javier Sulca Chate y dos ciudadanos que se encontraban cargando un tanque de 500 galones de combustible de petróleo de la Escuela Militar de Chorrillos –con la intención de trasladarlo a un grifo particular para venderlo– puso al descubierto las mañas empleadas por Los Capos del Diésel. Casi un año después, el 21 de mayo de 2019, se detuvo a seis integrantes de esta organización, entre los que figuraban dos tenientes coroneles, una capitana y tres suboficiales del Ejército.

Tras la detención de 25 militares, el ministro de Defensa, Walter Martos Ruiz, advirtió que quienes cometan actos de corrupción al interior del Ejército no tendrán más cabida en la institución.

“El que con algún acto de corrupción mancille el sagrado uniforme de la patria no tiene cabida en el Ejército”, sostuvo la mañana de ayer durante la ceremonia por el aniversario 195 de la Batalla de Ayacucho.

En tanto, el excomandante general del Ejército, general (r) Otto Guibovich Arteaga, dijo a este diario que, de probarse la implicancia de los detenidos, estos deberán ser sancionados con todo el peso de la ley.

“Llama la atención que un operativo tan grande se haya realizado un día antes del día del Ejército. La justicia no tiene plazos y, en cualquier caso, es condenable que algunas personas no hayan aprendido la lección de otros malos militares. Este no es un tema institucional, es un tema de personas que obran mal”, enfatizó.

TENGA EN CUENTA

* A través de un comunicado, el Ejército informó que se brindarán todas las facilidades necesarias para que la Fiscalía continúe con las diligencias de acuerdo a ley.

* La Fiscalía dispuso la detención preliminar, por 10 días, para los 27 capturados durante el megaoperativo.

* La Corte Suprema confirmó la sentencia a Edwin Donayre por el denominado ‘gasolinazo’. Él sustrajo el combustible entre enero y noviembre de 2006.