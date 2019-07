Investigan denuncia por presunta difusión de video de mujer víctima de violación sexual en Cañete

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la Fiscalía Provincial de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Cañete investiga la denuncia sobre los presuntos delitos a la intimidad y difusión de videos de contenido sexual. La víctima, de 28 años, denunció que un agente de la institución estaría involucrado en la propagación de las imágenes.

A través de un comunicado, la PNP indicó que el material fue entregado por la mujer-cuya identidad se mantiene en el anonimato- el pasado 10 de abril para probar que fue víctima de violación por un ciudadano de nacionalidad venezolana el 6 de abril.

“La denunciante afirma haber entregado en su momento dicho video al agente policial que sentó la denuncia. Posteriormente, el 1 de julio, la agraviada denunció públicamente que las imágenes fueron propaladas a través de las redes sociales por el referido agente policial”, según señala el pronunciamiento.

En tanto, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú inició las diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables e “imponer las más drásticas sanciones”.

Caso

Según el testimonio de la víctima, salió de una discoteca de San Vicente de Cañete y abordó un mototaxi conducido por el extranjero Luis Medina Bautista, a quien conocía. Él la llevó hasta el hotel donde ella había alquilado una habitación.

Luego aprovechándose que había consumido alcohol fue agredida sexualmente y el acto fue grabado. “Esta persona no solo me hizo daño, me grabó de la forma más vil”, dijo para América Noticias.

El 10 de abril recibió un mensaje con el material audiovisual. Le exigían mil soles para que no sea difundido. Entonces, la víctima acudió a la comisaría y entregó las pruebas de que era extorsionada al suboficial PNP Hans Taype.

“A la única persona a quien le di el video para que lo lacrara fue al suboficial. Le di las pruebas, se las entregué y él no las envío al Ministerio Público”, señaló. Agregó que el video fue compartido en un grupo WhatsApp.

“Le pasé siete capturas de pantalla y un video. Me dijo 'este video lo voy a lacrar para enviarlo al Ministerio Público'. Ese día en la noche otro amigo, policía también, que no trabaja en Cañete me dice: 'Los muchachos no te creen. Por el grupo de WhatsApp dicen que todo lo estás haciendo es para evitar el escándalo”, narró.

“Hoy todos los policías se ponen de acuerdo y no quieren decir la verdad. A mí sí me afecta. Me llegan cartas notariales, pero me reafirmo. No me voy a retractar. El policía me ha mandado una carta notarial que en 72 horas me retracte y que nunca le envié nada a él”, enfatizó.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, informó a través de su cuenta de Twitter que un abogado del Centro de Emergencia Mujer ubicado en la Comisaría de Cañete solicitó información de los involucrados en el caso. "La atención oportuna de los operadores de justicia es vital. Condenamos este hecho!!", escribió.

Abogado del #CEM Comisaría de Cañete solicitó al Gral. PNP de DEPINCRI, la identificación del personal policial a cargo de la denuncia de la joven E.F.S.G. por la presunta difusión de imágenes. La atención oportuna de los operadores de justicia es vital. Condenamos este hecho!! pic.twitter.com/qWAejhvdpN — Gloria Montenegro (@GloriaMonteneg) 2 de julio de 2019

Denunciados responden

Luis Medina Bautista , denunciado por el presunto delito de violación, negó la acusación. Confirmó que el acto se produjo con el consentimiento de la denunciante. “Yo grabé la escena […] No difundí nunca ese video”, indicó.

El ciudadano extranjero contó que su amigo identificado como Daniel Echenique se apoderó de la grabación y lo difundió. Señaló que este conocido ya no le contesta las llamadas. “El que está perjudicado lastimosamente soy yo”, añadió.



Por su parte, el agente PNP Hans Taype, a través de una carta notarial, aseguró que es falso que haya compartido el video con contenido sexual en un grupo de WhatsApp con “integrantes de la PNP”. El documento solicita que la denunciante se rectifique en un plazo de 72 horas.

Investigan denuncia por presunta difusión de video de mujer víctima de violación sexual (Video: América Noticias)

