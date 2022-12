La menor de iniciales V.S.J.B. (14), candidata en Miss Perú La Pre Lima Este, se presentó en su casa a pocas horas de celebrarse la Navidad , luego de desaparecer el 18 de diciembre cuando salió a comprar a una tienda cerca de su domicilio en San Juan de Lurigancho . Sin embargo, la adolescente sorprendió a sus familiares tras acudir con un hombre 15 años mayor y padre del hijo que espera.

La madre de la menor tuvo un reencuentro agridulce con su hija, luego de que llegara en compañía de un sujeto que afirmó ser su pareja y aseguró que juntos tendrían un hijo. “Me dijo ‘he venido porque Valeria está embarazada’. El hombre me dice que tiene 23 años, pero descubrimos que tiene 29 años”, señaló la madre.

Días antes, la menor llamó a su progenitora y le informó que se encontraba bien y que, dentro de poco, se volverían a ver. Tras rastrear la llamada, resultó que la adolescente se encontraba en Huánuco.

A ello se le sumaron las declaraciones de uno de sus amigos, quien le comunicó a sus familiares que la adolescente le había dejado una carta en la que indicaba que se iría por un tiempo y que retornaría a su hogar dentro de nueve meses o un año.

El sujeto se identificó ante la madre con el nombre de ‘Piero’ y ella sospecha que el hombre manipuló a su hija, debido a que la menor ha cambiado y se resiste a denunciarlo.

MADRE DE MENOR PIDE AYUDA

La madre de la candidata a Miss Perú La Pre exhortó al Ministerio de la Mujer que interceda en su caso, puesto que según menciona, su hija estaría siendo manipulada por el sujeto que dice ser su pareja.

“Este hombre tiene 29 años, él lo ha captado a mi hija por internet, la ha seducido, le ha cambiado la mente, le ha seducido prácticamente porque mi hija no es la misma, es otra. Está transformada, totalmente lo defiende a él, no sé qué clase de hombre es, ese hombre ha malogrado a mi hija. Por favor, que la ministra de la Mujer me ayude”, señaló.